Lyon vers les stations, meilleures options de transport

L’hiver arrive et vous rêvez déjà de glisser sur les pistes enneigées des Alpes. Vous habitez Lyon ou vous y arrivez par train ou avion, et vous vous demandez comment rejoindre votre station de ski préférée. Ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les réponses pour vous. Suivez le guide !

🎿 Départ Lyon est un point de départ idéal pour les stations de ski des Alpes. 🚗 Chauffeur privé Service 24/7 pour un trajet confortable et sécurisé vers les stations. 🚌 Autres options Minibus, navette, et services spécialisés pour petits groupes et familles. 🧳 Confort Aide avec les bagages, WiFi, chargeurs, boissons à bord. 👶 Sécurité enfants Sièges-autos et transport gratuit pour les moins de 12 ans avec ELIT BABY. 🕒 Durée du trajet Trajet de 1h30 à 3h30 selon la station de destination. 💼 Transport de bagages Option ELIT Confort Plus pour un service porte-à-porte. 💸 Tarification Tarifs variables, réservation en ligne recommandée pour un devis instantané. 📞 Service client Assistance disponible pour toute question sur votre transfert. ❄️ Flexibilité Différentes solutions de transport adaptées à vos besoins et budgets.

Sommaire









Lyon, cette magnifique ville au cœur de la région Rhone Alpes, est desservie par l’aéroport St Exupéry et les gares Lyon Part Dieu et Lyon Perrache. Vous êtes à quelques kilomètres des pistes des plus beaux domaines skiables de France. Que vous projetiez de dévaler les pistes de Chamonix, Tignes, Val Thorens, Megève, Courchevel ou d’autre station ski, vous trouverez une option de transport qui vous convient.

Que vous arriviez à Lyon en avion ou en train, vous pouvez organiser vos transferts de Lyon vers la station de ski. En famille ou entre amis, des véhicules avec chauffeur sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. De la berline au minibus, tous les véhicules sont équipés pour vous assurer confort et sécurité lors de votre trajet.

Si vous optez pour ce service, le chauffeur vous aidera à porter et charger vos bagages. Vous n’aurez plus qu’à vous installer en voiture en attendant votre arrivée à destination. En fonction de votre station de destination le trajet durera entre 1h30 et 3h30. Pendant ce temps, vous pourrez profiter d’une connexion Internet WIFI gratuite, de journaux et magazines, de prises pour recharger vos appareils et aussi de boissons rafraichissantes si vous le désirez.

Autres options de transport vers les stations de ski depuis Lyon

Si vous n’optez pas pour le service de voiture avec chauffeur, d’autres options sont disponibles. Vous pouvez réserver un minibus 8 places pour votre groupe ou opter pour un transfert de la station 24/7. Pour ceux qui voyagent avec beaucoup de bagages et de skis, des solutions de transport adaptées sont disponibles.

Pour les familles, le service ELIT BABY propose des sièges-autos adaptés à la taille et à l’âge de vos enfants pour assurer leur sécurité pendant le trajet vers la station de ski. De plus, le transport de vos enfants de moins de 12 ans est gratuit à bord des véhicules.

En outre, le service ELIT Confort Plus propose de récupérer vos bagages au pied de votre porte, et en fera de même à votre arrivée. Choisissez cette option lors de votre réservation, et tous les détails de votre transport jusqu’à la station de ski seront entièrement gérés par votre chauffeur.

Tarifs des transferts depuis Lyon vers les stations de ski

Les tarifs pour relier une station de ski depuis Lyon varient en fonction de la distance, du nombre de personnes et de la date du trajet. Nous vous conseillons d’utiliser un formulaire de réservation en ligne pour connaitre instantanément le prix de votre course. Pour les réservations de dernière minute, il est préférable de téléphoner afin d’organiser le voyage en direct.

Questions fréquemment posées sur le transport de Lyon vers les stations de ski

Vous avez encore des questions sur le transport depuis Lyon vers votre station de ski ? N’hésitez pas à contacter le service client ELIT Transports qui répondra à toutes vos interrogations. Vous trouverez également ci-dessous des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

En conclusion, plusieurs options s’offrent à vous pour rejoindre votre station de ski depuis Lyon. Que vous préfériez le confort d’un service de voiture avec chauffeur, la flexibilité d’un minibus ou l’accessibilité d’une navette, vous êtes sûr de trouver l’option qui correspond à vos besoins. Maintenant que vous êtes bien informés, il ne vous reste plus qu’à réserver votre transport et à profiter de vos vacances à la montagne. À bientôt sur les pistes !